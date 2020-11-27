Мошенники звонят с реальных номеров налоговой и грозят тюремным сроком за неуплату

Мошенники стали использовать новую схему с подменой номеров, благодаря которому их телефоны определяются как реальные номера налоговых инспекций. Об этом предупреждает УФНС Алтайского края.

Так, 65-летней жительнице Барнаула позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил, что на ее счет поступила крупная сумма денег, с которой она обязана заплатить налог, и позже с ней свяжется представитель налоговой службы. Через некоторое время ей поступил звонок от другого злоумышленника, представившегося сотрудником налоговой. Номер телефона, с которого звонил мошенник, определился как 65-95-84 (реальный номер ИФНС России № 14 по Алтайскому краю). Неизвестный потребовал от женщины заплатить налог в размере 35 тысяч рублей и сообщил, что за не перевод ему якобы налога женщине грозит уголовная ответственность.

Но жительница Барнаула проявила бдительность — самостоятельно позвонила в налоговую и уточнила у инспектора свои налоговые обязательства, что позволило ей не стать жертвой мошенников.

Налоговики напоминают, что сотрудники инспекций не требуют у плательщиков переводить деньги на карту. Налогоплательщика могут известить о задолженности по телефону, однако оплата возможна только по официальным реквизитам налоговой инспекции. Реквизиты всегда можно проверить на достоверность на сайте ФНС.