Мошенники звонят с реальных номеров налоговой и грозят тюремным сроком за неуплату

Мошенники стали использовать новую схему с подменой номеров, благодаря которому их телефоны определяются как реальные номера налоговых инспекций. Об этом предупреждает УФНС Алтайского края.
Так, 65-летней жительнице Барнаула позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил, что на ее счет поступила крупная сумма денег, с которой она обязана заплатить налог, и позже с ней свяжется представитель налоговой службы. Через некоторое время ей поступил звонок от другого злоумышленника, представившегося сотрудником налоговой. Номер телефона, с которого звонил мошенник, определился как
Но жительница Барнаула проявила бдительность — самостоятельно позвонила в налоговую и уточнила у инспектора свои налоговые обязательства, что позволило ей не стать жертвой мошенников.
Налоговики напоминают, что сотрудники инспекций не требуют у плательщиков переводить деньги на карту. Налогоплательщика могут известить о задолженности по телефону, однако оплата возможна только по официальным реквизитам налоговой инспекции. Реквизиты всегда можно проверить на достоверность на сайте ФНС.