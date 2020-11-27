Электронные паспорта начнут внедрять в Москве. Они станут ключом к госуслугам

До 1 декабря 2021 года в рамках пилотного проекта Москве появятся электронные паспорта.

«Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — сообщает пресс-центр МВД.

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях). При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.

Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью.

Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки, сообщает пресс-служба.