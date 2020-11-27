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В столице контактировавших с зараженными будут тестировать дважды, а сотрудниками МФЦ усилят колл-центры поликлиник

В Москве вводят новые антикоронавирусные меры. Открывают 12 КТ-центров, лекарства больным с COVID-19 будут выдавать врачи скорой, в колл-центры поликлиник отправят работников МФЦ, а проживающих с заболевшими коронавирусом будут тестировать дважды.

Об этом рассказала вице-мэр Ракова, сообщает канал «Оперштаб».

«Сегодня мы зафиксировали новый антиркорд вновь выявленных случаев заболевших. Всю последнюю неделю мы видим рост госпитализаций, в среднем мы госпитализируем от 1 500 до 1 700 человек в сутки. Уже третий месяц, всю осень, московская система здравоохранения работает с огромной нагрузкой. При этом на сегодняшний день мы имеем достаточный резерв коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией — около 5 тысяч. В то же время особая нагрузка ложится на поликлиники, на амбулаторную помощь. Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена», — рассказала вице-мэр.

Анастасия Ракова отметила, что

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  • в столице дополнительно заработают 12 новых КТ-центров, которые в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным коронавирусом, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов;
  • на работу в поликлиники направлено 300 сотрудников центров госуслуг, которые усилят колл-центры поликлиник;
  • для сокращения времени на доставку лекарств и снизить нагрузку на врачей поликлиник, выдавать противовирусные препараты горожанам будут работники скорой помощи;
  • горожан, проживающих вместе с лицами с подтвержденным коронавирусом, будут тестировать не только в начале болезни, но и к концу изоляции.
Ракова напомнила, что в столице ускорили информирование москвичей о результатах тестов на коронавирус. Результаты теста на COVID-19 москвичам теперь приходят по СМС. За неполную неделю горожане получили более 150 тысяч сообщений с результатами тестов на коронавирус.
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Вице-мэр также добавила, что по данным врачей, две трети людей, поступающих в больницы, не обращались за помощью в поликлинику и занимались самолечением.
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