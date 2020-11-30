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До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось 2 дня!

Истекает срок уплаты гражданами налога на имущество, транспортного и земельного налого. Эти налоги надо уплатить не позднее 1 декабря 2020 года, напоминают налоговики Санкт-Петербурга.

Уплатить налоги можно с помощью интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин физических лиц»и Единого портала государственных услуг, а также в отделениях банков.

Налогоплательщикам, подключившимся к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления на уплату налогов направлены в электронном виде и размещены «Личном кабинете».

Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», налоговые уведомления направлены заказными письмами по почте.

В случае  неполучения налогового уведомления можно обратиться:

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