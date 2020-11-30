Правила оформления инвалидности упростили

Теперь гражданам не придется повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления.

Принято Постановление Правительства № 1942 от 26.11.2020 о внесении изменений в правила оформления инвалидности.

Поясним, для установления или подтверждения инвалидности гражданам требуется проходить медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдается поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований.

Раньше, если в направлении был указан не полный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придется. Специалисты бюро МСЭ будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации.

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Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более 3 рабочих дней, и ещё 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утвержден Правительством из-за угрозы распространения коронавируса.

Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие 6 месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.