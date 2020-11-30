Когда будет проиндексирована пенсия, если пенсионер уволился в ноябре

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3 %. А работающие пенсионеры полный, с учетом всех индексаций, размер пенсии начнут получать после увольнения.

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Выплата же пенсии в новом размере будет произведена не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке, полученной от работодателя информации.

К примеру, пенсионер уволился с работы в ноябре текущего года.

В декабре в ПФР поступит отчетность от работодателя за ноябрь с указанием того, что пенсионер числился работающим.

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В отчетности за декабрь, которая поступит в ПФР в январе 2021 года, пенсионер в числе работающих уже значиться не будет.

В феврале 2021 года ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в марте пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 3 месяца: декабрь, январь и февраль.

То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя 3 месяца после увольнения, но эти 3 месяца будут ему компенсированы. Размер пенсии за январь и февраль будет включать уже и новую индексацию.

Уволившемуся получателю пенсии обращаться в ПФР по вопросу индексации не потребуется, увеличение размера пенсии будет произведено автоматически по данным СЗВ-М.

Такое разъяснение на своем сайте приводит ПФР.