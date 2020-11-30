Ставки по ипотеке в следующем году немного снизятся, однако жилье дешевле не станет

Аналитики прогнозируют небольшое ставок по ипотеке в 2021 году. Однако на снижении цен на жилье это не скажется — они продолжат расти.

По состоянию на 1 сентября средневзвешенная ставка по ипотеке составила 7,16%, пишет «РГ», со ссылкой на Национальные кредитные рейтинги.

Средний размер ипотечной сделки за 8 месяцев 2020 года увеличился на 11% и достиг 2,45 млн руб. Однако из-за высоких темпов роста цен на жилье это увеличение практически не нашло отражения в приобретаемых площадях.

В августе на средний ипотечный кредит можно было приобрести 39,1 кв. м. жилья, это лишь на 2% больше квадратных метров, чем годом ранее ( 0,7 кв. м).

Средняя ставка новых кредитов в I полугодии 2021 года может обновить минимум на уровне 6,8-7%, а без учета льготной ипотеки — 7,4-7,5%. Ниже, скорее всего, их банки опускать не будут, поскольку существует необходимость поддержки доходности вкладов.

В целом, что опускают ставку, что не опускают — дешевле жилье не становится. Скорее наоборот.