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⚡️ Малый бизнес не будут проверять до конца 2021 года. Это касается только плановых проверок

Правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.

Об этом сказал Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

«Правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год — до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача — продолжить их поддержку» — сказал премьер.

Цитата с сайта Правительства.

 

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