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Через МФЦ можно будет отправлять отчеты

Правительство расширяет список сервисов, которые люди и бизнес смогут получать в МФЦ.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность в электронной форме, в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития предпринимательской деятельности.

Помимо этого, у регионов появится возможность организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Не только в МФЦ, но и в его обособленных подразделениях.

Все эти шаги позволят усовершенствовать систему предоставления государственных и муниципальных услуг, расширить список сервисов, которые будут предоставляться в рамках «одного окна».

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