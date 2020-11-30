Нужно больше «Клерка» в Telegram!

Новый Telegram-канал у «Клерка». На этот раз — с профессиональным бухгалтерским юмором. И не по пятницам, а — каждый день.

Мы решили, что «Клерка» в Telegram никогда много не бывает. И заодно вновь провели инвентаризацию наших каналов:

Бухучет и налоги — огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров. Только работающие советы и никакой нудятины. Клерк.ру чат — группа для общения бухгалтеров в Телеграме. Ночной бухгалтер — размещаем там нашу ежевечернюю статью-обзор «Ночной бухгалтер», а также самые интересные статьи за день. Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров. Бух.Хантер — поиск бухгалтера и поиск работы для бухгалтера. Бух! Молния — очень важные бухгалтерские новости.

А теперь еще и Бугагалтер — профессиональный бухгалтерский юмор с доставкой.

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