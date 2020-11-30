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Минфин направил регионам 10 млрд рублей на допвыплаты медикам, работающим с COVID-19

Минфин направил в регионы 10 млрд рублей на дополнительные выплаты в текущем году медицинским сотрудникам, работающим с COVID-инфекцией, сообщает министерство.

«Минфин России перечислил средства в размере 10 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов для осуществления в текущем году дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь в диагностике и лечении коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению правительства РФ средства, выделенные из резервного фонда правительства, направлены 84 субъектам Федерации.

«Дотации распределены между регионами исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее в субъектах в соответствии с постановлением правительства», — говорится в сообщении.

Продолжить поддержку медицинских работников ранее поручил Владимир Путин.

По материалам ТАСС.

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