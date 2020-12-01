Безналичные рубли предлагают сделать цифровыми. Их будет проще отследить

Сбербанк предлагает все безналичные рубли сделать цифровыми. Разница будет в том, что у каждого цифрового рубля — уникальный идентификатор, позволяющий его отследить.

Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сделать все безналичные рубли цифровыми. Среди преимуществ введения цифрового рубля Банк России отмечает возможность автоматизации расчетов контроля целевого расходования средств. Мы поддерживаем эти свойства цифрового рубля, но предлагаем расширить их на все безналичные деньги», — сказано в материалах, которые он представил в ходе обсуждения концепции цифрового рубля с представителями ЦБ и участниками рынка.

Единым регулятором предлагается сделать ЦБ. Все банки будут производить «оцифровку» по единым правилам.

«Мы предлагаем дать возможность токенизации всех безналичных рублей по единым правилам, установленным ЦБ. Коммерческие банки не выпускают собственную валюту, только учитывают свои безналичные деньги иначе: уникальными токенами. ЦБ оставляет себе роль регулятора обращения токенов. Государство получает беспрецедентные инструменты контроля, а бизнес и финтех создают новые продукты на базе смарт контрактов», — уточняется в презентации.

По материалам «РИА Новости».