Уведомление об праве на меры соцподдержки теперь можно получать через «Госуслуги»

С 1 декабря россияне смогут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале «Госуслуги». Соответствующий закон вступает в силу с этого дня.

Как рассказали в Минтруде «Российской газете», персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуг», с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан.

Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек, рассказали в пресс-службе Минтруда. В ведомстве подчеркнули, что информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года. Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах. В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования — персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить во втором полугодии 2021 года.