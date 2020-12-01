ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»

Центробанк выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров».

Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций». В организации работали менеджеры из финансовый пирамиды «Кэшбери», пишет ТАСС.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что компания, действующая под брендом Antares, не вела фактически какой-либо деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств.

Также в ЦБ отметили, что инвестирование денежных средств россиян осуществлялось исключительно в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей не представляется возможным.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, предлагающая гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещала инвесторам, составляла 0,5% в сутки, а доходность по инвестициям — 600% годовых.