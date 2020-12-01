Льготная ипотека принесла выгоду застройщикам, а не людям. Поэтому предлагают другой способ сделать жилье доступнее

Без контроля за стоимостью жилья льготная ипотека из меры социальной поддержки превратилась в бизнес-проект, где в выигрыше оказались банки и застройщики.

Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя данные ЦБ, согласно которым размер выгоды, которую смогли получить участники программы льготной ипотеки, составил полтора квадратных метра.

Рост цен на новостройки в среднем составил 12 %. По оценкам экспертов, если динамика цен на первичном рынке сохранится, к весне 2021 года доступность жилья вернется к «докоронавирусному» уровню даже с льготной ставкой.

Сергей Миронов считает, что, зафиксировав ставку по ипотеке, государство должно было зафиксировать и стоимость жилья.

Политик считает, что подобный результат — следствие взгляда на ипотеку, как на единственный способ решения жилищного вопроса.

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«Пора, наконец, признать, что доступность ипотеки и доступность жилья — далеко не одно и то же. „Справедливая Россия“ предлагала разные варианты решения этой проблемы: создание государственной строительной корпорации, внедрение стройсберкасс, развитие некоммерческого найма, строительство социального жилья, реновация. В мае этого года мы призвали вместо ипотеки перейти на выдачу в регионах долгосрочных беспроцентных ссуд из бюджета. Ответ всегда был один: альтернативы банковской ипотеке и коммерческому жилищному строительству не существует. В итоге сложилась система, в которой у людей нет выбора, и даже благие намерения власти вроде субсидирования кредитной ставки оборачиваются печальными результатами», — заключил Сергей Миронов.