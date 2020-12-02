Как внести изменения в ЕГРЮЛ по переходу доли в УК на основании решения суда

Как внести изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, на основании вступившего в законную силу судебного акта или решения третейского суда? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

При государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ необходимо представить следующие документы:

1. Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме Р13014 (подпись заявителя на указанном заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая направления документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя). Заявителем выступает лицо, в чью пользу принято вступившее в законную силу решение суда.

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2. Заверенная в установленном порядке копия вступившего в законную силу акта суда общей юрисдикции или арбитражного суда либо подлинник и копия решения третейского суда вместе с подлинником исполнительного листа, выданного по такому решению в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда.

Заверенная копия судебного акта, подлинник исполнительного листа по решению третейского суда представляются в регистрирующий орган и не подлежат возврату.

Подлинный экземпляр решения третейского суда подлежит возврату заявителю, копия такого решения не подлежит возврату и остается в материалах регистрирующего органа.