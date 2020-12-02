Дистанционный корпоратив — реалии пандемии. Зато не оштрафуют

Большинство российских компаний в этом году корпоративы проводить не будут. Зато небольшая часть проведет их в дистанционном формате.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на опрос сервиса Работа.ру. В опросе приняли участие более 1,5 тысяч компаний из всех округов страны.

По результатам исследования выяснилось, что:

81% компаний корпоративы проводить не будет в этом году вообще;

15% проведут у себя в офисе или вне офиса;

4% устроят корпоратив дистанционно.

Собственно, последнее и заинтересовало. Это как, сотруднику в отдельной комнате запираться? Или можно будет семью на корпоратив позвать? А как быть с маленькими детьми?

Зато скидываться не нужно, «каждый со своим». А если несколько работ по совместительству, можно одновременно на нескольких корпоративых участвовать.