Компания из структуры «Сбера» хочет заработать 7,5 млрд рублей, будучи единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках.

Компания «Иммунотехнологии», входящая в структуру «Сбера», может стать единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках.

Об этом пишут «Ведомости».

С предложением наделить «Иммунотехнологии» статусом единого поставщика вакцин для профилактики COVID-19 на госзакупках обращался глава Минздрава к главе Правительства в ноябре.

По мнению Мурашко, компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков».

Издание также пишет, что Минздрав уже разработал проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика. В письме Мурашко просит Мишустина дать поручение Минфину, Минпромторгу и ФАС согласовать проект «в возможно короткие сроки».

Представитель Минфина подтвердил, что проект распоряжения Правительства поступил в министерство на рассмотрение. Минфин уже направил в Правительство свои замечания.

Однако эксперты сомневаются, что выберу4т именно эту компанию, поскольку не она одна хочет добиться такого статуса.