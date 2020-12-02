Турбизнес просит государство возобновить выплату субсидий по 12 130 на работника

Объединения отрасли турбизнеса просят правительство рассмотреть вопрос о продлении до 30 апреля 2021 года выдачи субсидий для МСП на прежних условиях, то есть в виде прямых выплат в размере МРОТ на одного сотрудника.

Об этом сообщает пресс-служба Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Обращение в кабмин подписали директор «Турпомощи» Александр Осауленко, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«Благодаря субсидиям, выделенным из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства, сотни туристических предприятий продолжили свою деятельность, сохранили штат сотрудников. Однако этого оказалось недостаточно, поскольку пандемия затянулась и уже ударила по зимнего сезону. Сегодня у предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в индустрии гостеприимства, нет возможности ни рассчитаться с долгами и кредитами, ни заработать на новогодних праздниках», — сказал исполнительный директор, вице-президент ОСИГАлексей Волков.