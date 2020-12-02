Власти первого в России региона объявили 31 декабря 2020 года выходным

Первым регионом России, власти которого объявили 31 декабря 2020 года выходным днем, стала Белгородская область, сообщил РБК.

Распоряжение о переносе выходного с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков.

В соответствии с документом 31 декабря станет выходным для:

сотрудников государственных учреждений области;

работников областных госпредприятий;

персонала государственных органов Белгородской области и органов исполнительной власти региона.

Одновременно Гладков рекомендовал руководителям органов местного самоуправления Белгородской области и всем работающим на территории региона компаниям и предпринимателям рассмотреть вопрос об аналогичном переносе выходного дня. Приказать им перенести выходной губернатор не вправе.

В ноябре Госдума отклонила проект закона, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. При этом последний день 2021 года станет нерабочим по решению правительства: на 31 декабря будет перенесен выходной с 3 января.