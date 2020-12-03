Ученики школ с 6 по 11 классы продолжают учиться дистанционно до конца II четверти

Учащиеся с 6 по 11 класса в столице отправлены на дистанционное обучение до Нового года.

Об этом сообщается на сайте mos.ru.

По мнению специалистов, именно ребята старшего школьного возраста больше рискуют заразиться коронавирусной инфекцией. Старшеклассники лучше владеют информационными технологиями, поэтому было решено отправить на дистанционное обучение именно их.

«Около 500 тысяч учеников 6–11-х классов перевели на дистанционное обучение с 19 октября».

Ученики младших классов учатся очно, на дистанционку переводят при одном заболевшем в классе.

«Учащиеся младших классов продолжают учиться очно. На онлайн-обучение они переходят тогда, когда один из учеников в классе заболел коронавирусом. В этом случае специалисты проводят эпидемиологическое расследование и тестируют на COVID-19 остальных учащихся» — пишeт на сайте Правительства Москвы.

Остальные ограничения также продолжают действовать. 25% заполняемость театров и кино, 30% работников на удаленке, домашний режим для лиц старше 56 лет и хронических больных.