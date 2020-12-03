Многодетным дадут по 450 тыс. на строительство дома

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила расширение вариантов использования выплат в 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотеки.

Поясним, сейчас существует мера поддержки семей с детьми в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в сумме не более 450 тысяч рублей.

Деньги предоставляются родителям, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, и которые являются заемщиками по ипотеке.

При этом цель ипотечного кредита четко прописана в законе. Это приобретение по договору купли-продажи жилого помещения, в том числе объекта ИЖС или земельного участка, предоставленного для ИЖС, либо приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по указанному договору.

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То есть выплаты дают, если семья купила жилье. Если же она его строит сама, то выплат нет.

Между тем многодетным бесплатно выделяют земельные участки и логично, что там они будут строить дом. Кроме того, логично, что для строительства необходимо взять ипотеку на строительство, а никак не ипотеку на покупку еще одного участка.

В новом законе будет разрешено погашать долги по кредиту на строительство дома или приобретение объекта незавершенного строительства.

Чтобы средства использовались по назначению, направлять материальную помощь на погашение таких кредитов можно будет только после окончания строительства и госрегистрации права собственности на дом.

Также законопроектом предполагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами по договорам, на погашение которых направляются средства господдержки, пишет «Российская газета».