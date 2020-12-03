Адвокату Пашаеву и экс-судье Хахалевой вручили юридическую антипремию

Специально ко Дню Юриста. Антипремия от юридического сообщества «Малиновая Фемида» была вручена, среди прочих, этим двум скандально известным персонажам.

Об этом пишут на сайте «Малиновой Фемиды».

Экс-судья Елена Хахалева известна, в первую очередь, свадьбой дочери за 2 млн «не рублей». Антиремию же ей дали «За сопротивление скандализации правосудия» Судья лишена полномочий в июле 2020 года через три года после скандала со свадьбой дочери.

Адвокат Эльман Пашаев — получил свою антинаграду «За версии, схемы и PR в рамках защиты известного актера Михаила Ефремова».

Сама идея создания антипремии появилась у Александра Федорова и Дмитрия Жданухина в связи с громкими судебными процессами 2020 года.

Но на фоне антирекордов никто не знает о юристах, которые действительно трудятся на благо людей Они действительно стараются найти истину и делают все для торжества правосудия. Они защищают от чрезмерного рвения налоговиков во время проверок, судятся с должниками-контрагентами, вычитывают договоры, дабы кто-то лишнего туда не вписал, и вообще стараются всячески защитить своих клиентов и работодателей.

Вот именно таких юристов мы и поздравляем — с Днем Юриста!