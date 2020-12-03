«Тинькофф» с 10 декабря вводит комиссию 1,5% при переводах на карты Сбербанка. Но по СБП — бесплатно

Тинькофф-банк с 10 декабря отменяет бесплатные переводы по номеру телефона на карты Сбербанка. Клиентам придется заплатить комиссию 1,5%, либо воспользоваться системой быстрых платежей.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщение группы.

«С 10 декабря меняем тарифы по дебетовым картам за переводы в Сбербанк по номеру телефона. Бесплатными остаются переводы через Систему быстрых платежей», — сказано в сообщении.

Если же перевод идет не через СБП, то клиенту банка придется заплатить за него 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей. Отмечается, что размер комиссии будет указан в форме перевода.

При этом в банке подчеркнули, что такие переводы больше не будут влиять на лимит бесплатных переводов через сервисы «Тинькофф» на карту другого банка.