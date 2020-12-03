Людям с низкими доходами предлагают выдавать продуктовые сертификаты

Нуждающимся малоимущим гражданам предлагают выдавать продовольственные сертификаты — по ним можно будет приобретать продукты на определенную сумму.

Соответствующий законопроект № 1067795-7 сегодня внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР.

Давать такие сертификаты предложено тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Сумма сертификата — 25 % от прожиточного минимума.

Купить можно будет продукты из перечня, который должно утвердить Правительство.

В пояснительной записке отмечается, что, например, в Калининграде такие сертификаты уже выдаются. Их номинал — 5 тыс. рублей.

В период сложной эпидемиологической ситуации введение такой адресной соцподдержки на федеральном уровне было бы весьма кстати, заявляют авторы проекта.