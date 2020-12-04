Среднюю ставку по ипотеке обещают снизить до 4-5%

Вице-премьер Хуснуллин заявил о том, что средняя ставка по ипотеке в нашей стране должна быть снижена до 4-5%.

Об этом он сказал на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности снижение (ставки — ИФ). На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой стройно в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран — ипотека должна быть 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — сказал он.

Он отметил, что, в частности, в Китае средняя ставка по ипотеке составляет 3-5%, в стране последние 10 лет строится 1 кв. метр на человека, за счет чего жилищное строительство является одной из основ развития экономики страны.

«Мы тоже будем эту тему поддерживать, пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать», — заключил Хуснуллин.

Он добавил, что правительство также планирует запустить в России программу ипотеки для ИЖС.

«Сейчас ДОМ.РФ это отрабатывает, мы с банками отрабатываем, и надеюсь, что это тоже даст свой результат», — подчеркнул Хуснуллин.

По материалам «Интерфакс».