Скорректирована программа льготных кредитов для бизнеса под 2 %

Бизнес получил право уточнить отчеты по форме СЗВ-М, чтобы претендовать на списание задолженности по льготному кредиту.

Опубликовано Постановление Правительства № 1976 от 30.11.2020.

Также заемщикам предоставлена возможность уточнить численность занятых, сведения о которых были ранее направлены в ПФР. Пересмотреть решение банка можно будет не позднее 25 декабря 2020 г. Заемщики, переведенные банком на период погашения в связи с падением численности занятых, смогут представить уточненные сведения в ПФР и, как следствие, остаться в программе. Это позволит претендовать на списание кредита большему количеству предпринимателей.

Также решена проблема самых первых заемщиков по программе, которая была связана с особенностями предоставления отчетности по численности персонала и ее обновлением. Те предприниматели, которые обратились за кредитом до 25-го июня 2020 г., и у которых снизилась численность работников в мае по сравнению с апрелем более чем на 20 %, смогут остаться в программе. Теперь мониторинг численности работников для них будет осуществляться по отношению к численности в мае, а не в апреле 2020 г., как это было ранее.