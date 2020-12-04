Скорректирована программа льготных кредитов для бизнеса под 2 %

Бизнес получил право уточнить отчеты по форме СЗВ-М, чтобы претендовать на списание задолженности по льготному кредиту.
Опубликовано Постановление Правительства № 1976 от 30.11.2020.
Среди ключевых изменений в программе — упрощение процедуры мониторинга средней заработной платы, которая будет выплачиваться работникам заемщика в период с 1 декабря по 1 апреля 2021 года, поскольку от предпринимателей поступало много вопросов о порядке выполнения правила о необходимости выплаты минимальной заработной платы. Для этого устанавливается условие о необходимости выплаты заработной платы в соответствии с трудовым законодательством.«На протяжении всего периода действия программы мы мониторили ее и обсуждали с бизнесом. В последнее время поступало много вопросов, в том числе по порядку списания. Мы собрали все замечания, отработали их и подготовили соответствующий проект постановления», — прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Также заемщикам предоставлена возможность уточнить численность занятых, сведения о которых были ранее направлены в ПФР. Пересмотреть решение банка можно будет не позднее 25 декабря 2020 г. Заемщики, переведенные банком на период погашения в связи с падением численности занятых, смогут представить уточненные сведения в ПФР и, как следствие, остаться в программе. Это позволит претендовать на списание кредита большему количеству предпринимателей.
Также решена проблема самых первых заемщиков по программе, которая была связана с особенностями предоставления отчетности по численности персонала и ее обновлением. Те предприниматели, которые обратились за кредитом до 25-го июня 2020 г., и у которых снизилась численность работников в мае по сравнению с апрелем более чем на 20 %, смогут остаться в программе. Теперь мониторинг численности работников для них будет осуществляться по отношению к численности в мае, а не в апреле 2020 г., как это было ранее.
«Все потенциальные разногласия трактуются в пользу бизнеса», — добавил он.