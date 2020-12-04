ФНС готовится к масштабной реформе системы: малочисленные инспекции будут укрупнять

ФНС предупреждает налогоплательщиков, что для повышения эффективности налогового администрирования ведомство переходит на двухуровневую систему управления и укрупняет малочисленные налоговые инспекции.

В сообщении на сайте налоговой службы указано, что модернизация проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1830.

При переходе на двухуровневую систему управления все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться соответствующими региональными Управлениями ФНС. При этом центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в межрегиональные ИФНС по соответствующим федеральным округам. Делается это для того, чтобы добиться единообразия применения правовых подходов при вынесении решений по жалобам, а также повысить эффективность контроля за деятельностью подразделений по досудебному урегулированию споров.

Пилотный проект по внедрению двухуровневой системы управления успешно зарекомендовал себя на территории Республики Алтай, где она применяется с 2016 года.

С 23 ноября 2020 года еще в трех регионах территориальные органы ФНС перешли на двухуровневую систему управления — республиках Тыва и Хакасия, а также в Севастополе. Таким образом, жалобы, полученные налоговыми органами указанных регионов с этой даты, будут рассматриваться межрегиональными инспекциями ФНС по Сибирскому и Южному федеральным округам соответственно.