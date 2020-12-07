Длинные новогодние выходные плохо влияют на экономику, считает бывший глава Роспотребнадзора

Геннадий Онищенко, в прошлом глава Роспотребнадзора, а ныне депутат ГД, призвал отказаться от длинных новогодних выходных. На экономику они, по его мнению, плохо влияют.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», — сказал он.

Ну а что, тогда у ж и выходные отменить, зачем они людям? И экономика сразу поднимется.

По материалам «РИА Новости».