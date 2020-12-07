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Передвижение между регионами предлагают ограничить. И внутри регионов тоже

Глава Минздрава предложил предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020».

Ограничительные меры из-за коронавируса будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, заявил он.

«Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. <...> До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — сказал министр.

По материалам «ТАСС».

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