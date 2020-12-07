Каждый пятый россиянин собирается работать после выхода на пенсию

Каждый пятый участник (22%) опроса ВЦИОМ собирается продолжить работать после выхода на пенсию, еще 70% не исключают такой возможности.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с которыми ознакомился ТАСС.

Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее 22%, чаще всего это жители городов с населением 500-950 тыс. жителей (29%) и столиц (26%). Не планируют выходить на работу 7%, чаще жители сел (11%). Не знают точно — ведь это будет зависеть от обстоятельств — 70% россиян.

Около половины (45%) респондентов считают, что, если пожилой человек хочет работать, никто не должен ему это запрещать. Вместе с тем почти четверть (23%) опрошенных могут только посочувствовать тем, кто вынужден работать на пенсии. Еще 8% высказали мнение, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают продвижению более молодых сотрудников.

Среди причин, по которым пенсионеры продолжают работать, участники опроса назвали недостаточный размер пенсии (74%), стремление материально помочь детям и внукам (56%), желание избежать одиночества, быть в коллективе (32%), интерес к работе (19%), привычку (16%).