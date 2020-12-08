Меняют правила выделения многодетным 450 тыс. на гашение ипотеки

Варианты использования выплат в 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения ипотеки расширят.

Как и планировалось, в Госдуму внесен правительственный законопроект № 1070133-7 по этому «многодетно-ипотечному» вопросу.

Сейчас многодетным семьям, где третий или последующий ребенок родится с 2019 по 2022 год, выделяют 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

При этом кредит должен быть на покупку жилья.

По новым правилам цель кредита может быть — строительство жилья или покупка недостроя.

Получить 450 тыс. рублей на эти новые цели можно будет только после окончания строительства и госрегистрации права собственности на дом.

Кроме того, проектом предполагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами по договорам, на погашение которых направляются средства господдержки.

Также разрешат получать выплату по старым кредитам с «неправильными» формулировками — не только на покупку жилья, но и на неотделимые улучшения.