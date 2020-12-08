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Фирма на УСН и ЕНВД с 2021 года останется на УСН

В связи с прекращением действия ЕНВД с 1 января 2021 года организации вправе перейти в том числе на УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.11.2020 № 03-11-06/2/101387.

При этом организация, совмещающая в 2020 году ЕНВД и УСН, в отношении видов предпринимательской деятельности, по которым применяется ЕНВД, с 1 января 2021 года считается перешедшей на УСН.

Минфин также отмечает, что по новой норме НК (с 2021 года) налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН, если по итогам отчетного (налогового) периода его доходы превысили 200 млн рублей.

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