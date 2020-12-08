ФНС получила Премию Рунета за Личный кабинет ИП

ФНС стала лауреатом Премии Рунета в номинации «Государство и общество» за развитие сервиса «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков на церемонии вручения награды, отметил: «Тот шаг, который был сделан за последнее время ФНС — это дистанция огромного масштаба. Сегодня мы отмечаем день рождения первой смс-ки, первая смс-ка была отправлена 28 лет назад. Представляете, какой путь был проделан всей телекоммуникационной индустрией, потом на эту дорожку встали и общественные и государственные институты, так вот сервисы Налоговой службы проделали путь в космос по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому это абсолютно заслуженная награда».

Обновленная версия Личного кабинета была запущена в марте 2020 года. В новом интерфейсе на главной странице представлены наиболее востребованные разделы, определенные по результатам опроса пользователей. Малый бизнес получил возможность уплачивать налоги и задолженности онлайн — с помощью банковской карты, без комиссии.

С 1 мая 2020 года представители малого бизнеса, которые пострадали от ограничений в период пандемии, получили возможность с помощью Личного кабинета подать заявление на получение субсидии. После завершения процедуры сервис предлагал пользователям оценить удобство услуги — средняя оценка составила 4,83 из 5, сообщает ФНС.