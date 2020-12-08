Трехлетний срок пребывания бизнесменов в черном списке ФНС из-за неверного юрадреса хотят сократить до 1 года

В закон о госрегистрации юрлиц и ИП внесут поправки, связанные с отказом в госрегистрации бизнеса. В Госдуму внесен законопроект № 1070682-7.

Сейчас на основании подпунка ф пункта 1 статьи 23 129-ФЗ в регистрации бизнеса откажут, если учредителем или директором фирмы хочет стать человек, который менее 3 лет назад был «засвечен» в фирме, исключенной из ЕГРЮЛ с налоговыми долгами или из-за недостоверности юрадреса.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что часто налоговики формально подходят к вопросу проверки юрадреса. Например, они с улицы осматривают здание, не находят там вывески и делают вывод, что фирмы тут нет. То есть они даже не заходят внутрь здания, не опрашивают собственников. Из-за этого порой из ЕГРЮЛ исключают работающие фирмы.

Проектом предлагается сократить срок ограничения на новую регистрацию бизнеса с 3 лет до 1 года.

Автор проекта — депутат Госдумы от Башкортостана Рифат Шайхутдинов.