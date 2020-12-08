Ожидаемый период для накопительной пенсии снова вырос. Принят закон

С 2021 года при назначении накопительной пенсии накопления граждан будут делить на 264 месяца.

Сегодня опубликован Федеральный закон № 389-ФЗ от 08.12.2020 об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год.

Показатель установлен на уровне 264 месяца (22 года).

Для справки: в 2020 году ожидаемый период составляет 258 месяцев. Ежегодно он увеличивается на 6 месяцев.

Напомним, этот показатель фигурирует в знаменателе пенсионной формулы и чем он больше, тем пенсия меньше.

Добавим, что возраст для выплаты пенсионных накоплений не изменился.

То есть чтобы выбрать все свои накопления, мужчина должен будет прожить как минимум до 82 лет, а женщина — до 77 лет.