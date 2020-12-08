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Заморозку накопительной пенсии снова продлили

Сегодня Владимир Путин подписал Федеральный закон № 405-ФЗ от 08.12.2020, который продлевает так называемую заморозку накопительной пенсии до 2023 года.

То есть ничего не поменяется — все взносы по ОПС бухгалтеры по-прежнему будут перечислять одной платежкой — на страховую часть.

У людей все также за счет обязательных взносов будет формироваться только страховая пенсия.

Власти утверждают, что люди ничего не теряют от этой заморозки.

Однако некоторые нюансы все-таки есть.

Дело в том, что накопительные взносы, формируя накопительную часть пенсии, наследуются, если гражданин не дожил до пенсии.

Страховые взносы формируют страховую пенсию и в случае смерти гражданина просто остаются в ПФР.

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