Заморозку накопительной пенсии снова продлили

Сегодня Владимир Путин подписал Федеральный закон № 405-ФЗ от 08.12.2020, который продлевает так называемую заморозку накопительной пенсии до 2023 года.
То есть ничего не поменяется — все взносы по ОПС бухгалтеры по-прежнему будут перечислять одной платежкой — на страховую часть.
У людей все также за счет обязательных взносов будет формироваться только страховая пенсия.
Власти утверждают, что люди ничего не теряют от этой заморозки.
Однако некоторые нюансы все-таки есть.
Дело в том, что накопительные взносы, формируя накопительную часть пенсии, наследуются, если гражданин не дожил до пенсии.
Страховые взносы формируют страховую пенсию и в случае смерти гражданина просто остаются в ПФР.