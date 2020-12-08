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Компании освободят от пеней за просрочку платежей за НВОС за 3 квартал 2020 года

Несвоевременное внесение квартальных платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 3 квартал 2020 года не повлечет за собой начисление пеней.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте № 1070150-7, внесенном накануне в Госдуму.

Данная мера принимается в связи с ухудшением экономической ситуации ввиду пандемии коронавируса, говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, срок внесения авансовых платежей за НВОС за 3 квартал 2020 года истек 20 октября.

В связи с этим новые нормы будут распространены на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

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