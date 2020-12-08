Генпрокурор призвал ужесточить наказание для «кошмарящих» бизнес силовиков

Генпрокурор России Игорь Краснов считает необходимым ужесточить статью УК РФ, по которой привлекают к ответственности «кошмарящих» бизнес силовиков.

«Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная статьей 169 Уголовного кодекса РФ», — сказал Краснов в интервью «Российской газете».

Сейчас это преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести с максимальным наказанием в три года лишения свободы.

«Это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности», — полагает Краснов.

По его мнению, эта статью «необходимо привести в соответствие с современными тенденциями, отразить в ней специфику деяний, связанных с характерными злоупотреблениями в отношении предпринимателей, — необоснованным изъятием, уничтожением или повреждением имущества».

«Максимальный срок лишения свободы необходимо повысить и отнести соответствующие преступления к категории тяжких», — уточнил Краснов.

По материалам РИА Новости.