Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Минтруд пояснил, как платить надбавку за стаж работы с гостайной

Скачать

В редакцию «Клерка» попало письмо Минтруда, касающееся выплаты процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны.

Такие выплаты предусмотрены пунктом 3 Правил выплаты надбавок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573.

В письме объясняется, учитывается ли стаж предыдущего места работы, так же связанного с гостайной, а так же счет каких средств выплачивается эта надбавка.

Письмо в формате pdf находится в приложении.
 

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама