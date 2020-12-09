Минтруд пояснил, как платить надбавку за стаж работы с гостайной

В редакцию «Клерка» попало письмо Минтруда, касающееся выплаты процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны.

Такие выплаты предусмотрены пунктом 3 Правил выплаты надбавок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573.

В письме объясняется, учитывается ли стаж предыдущего места работы, так же связанного с гостайной, а так же счет каких средств выплачивается эта надбавка.

Письмо в формате pdf находится в приложении.

