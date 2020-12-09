Доходность пенсионных накоплений в этом году будет низкой

Ожидалось, что доходность от размещения средств пенсионных накоплений в 2020-м составит 7,5–10 %, но сейчас оценка экспертов снижена до 5,5–6,5 %. На следующий год ожидания также невысоки — до 6 — 7 %, пишут «Известия».

Такие данные приводятся в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

Напомним, из-за моратория на пенсионные накопления, который продлен до 2023 года, только доходность от инвестирования позволяет средствам на счетах граждан расти.

Однако в период низких ставок и экономической нестабильности из-за коронавируса ожидать большой прибавки накоплений не стоит, уверены эксперты.

Между тем даже для сохранения средств необходимо, чтобы доходность на несколько процентов превышала инфляцию. Ведь НПФ еще платят вознаграждение управляющим компаниям, спецдепозитарию, а также себе.

Если оценка НРА окажется верной, то в среднем реальная доходность может быть минимальной.