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Базу данных москвичей, переболевших COVID-19, слили благодаря сотрудникам мэрии

Утечка персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Ранее об утечке данных москвичей сообщил Telegram-канал Readovka. Канал сообщил, что нашел ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи и вместе с ними списки переболевших коронавирусом.

«В онлайн-документах доступны ФИО больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов», — говорилось в сообщении канала.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», — приводятся слова Лысенко в Telegram-канале столичного оперштаба.

Проверка данного инцидента продолжается, при необходимости будут приняты меры, утверждает представитель московской мэрии.

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