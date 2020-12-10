Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС запускает пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов

ФНС запускает пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов, сообщается на сайте налогового ведомства

В декабре 2020 года индивидуальные предприниматели и организации Республики Коми, Ставропольского края и Воронежской области, имеющие текущие долги по налогам в размере более 100 тыс. рублей, могут получить отсрочку по их уплате до 45 дней. Такой механизм будет применяться при следующих условиях:

  • у налогоплательщика отсутствуют неисполненные требования об уплате налогов, направленные ему до 1 декабря 2020 года;
  • доход налогоплательщика снизился в III квартале 2020 года более чем на 10% по сравнению с II кварталом 2020 года.

Налоговые органы будут самостоятельно выявлять таких налогоплательщиков и направлять им сообщения о том, что они могут продлить срок исполнения требования до 45 дней в зависимости от снижения дохода.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, налогоплательщику, получившему соответствующее сообщение налогового органа, необходимо направить в налоговый орган в электронном виде подписанное ЭЦП обязательство не скрывать деньги и имущество, за счет которых должно производиться взыскание, и представить расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности.

Форма обязательства и расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности будет прилагаться к сообщению налогового органа.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция
Как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама