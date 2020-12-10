ФНС запускает пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов, сообщается на сайте налогового ведомства

В декабре 2020 года индивидуальные предприниматели и организации Республики Коми, Ставропольского края и Воронежской области, имеющие текущие долги по налогам в размере более 100 тыс. рублей, могут получить отсрочку по их уплате до 45 дней. Такой механизм будет применяться при следующих условиях:

у налогоплательщика отсутствуют неисполненные требования об уплате налогов, направленные ему до 1 декабря 2020 года;

доход налогоплательщика снизился в III квартале 2020 года более чем на 10% по сравнению с II кварталом 2020 года.

Налоговые органы будут самостоятельно выявлять таких налогоплательщиков и направлять им сообщения о том, что они могут продлить срок исполнения требования до 45 дней в зависимости от снижения дохода.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, налогоплательщику, получившему соответствующее сообщение налогового органа, необходимо направить в налоговый орган в электронном виде подписанное ЭЦП обязательство не скрывать деньги и имущество, за счет которых должно производиться взыскание, и представить расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности.

Форма обязательства и расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности будет прилагаться к сообщению налогового органа.