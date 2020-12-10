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Утвержден новый ФСБУ для госсектора по отчетности

Утвержден федеральный стандарт бухучета государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность», приказ Минфина от 30 октября 2020 г. № 255н зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован.

Стандарт применяется при составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с отчетности 2022 года.

В состав отчетности входят консолидированные бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, а также отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчет об исполнении консолидированного бюджета и бюджета ГВБФ, пояснительная записка к консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, пояснения. Формы и правила их определяет Минфин.

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