Россиянам вернули кэшбек с туров на 1,2 млрд рублей

Ростуризм сообщает, что россияне приобрели туры с кэшбеком на 6,5 млрд рублей. А общая сумма кэшбека составила 1,2 млрд.

«В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей (суммарно первое и второе окна продаж). В программе приняли участие около 300 тыс. человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

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Как напомнили в ведомстве, средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая стала технологическим партнером программы. По данным Ростуризма, у основных крупных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10-15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15-20%.

«Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране», — подчеркнули в Ростуризме.