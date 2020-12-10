Поступления в бюджет от НДФЛ в этом году превысят прошлогодний показатель на 6 %

По подсчетам ФНС, поступления НДФЛ в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5-6 % выше, чем в докризисном 2019 году.

Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений НДФЛ. Позже, с июля, сборы перешли к росту — во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством.

Он также обратил внимание, что НДФЛ — региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году, передает РИА Новости.