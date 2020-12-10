Карту «Мир» опробовали в Южной Корее

Национальная платежная система «Мир» провела первые тестовые операции в Южной Корее. Проект реализован совместно с компанией BC Card Co. Ltd, передает ИА ТАСС.

Банкоматы и POS-терминалы в этой стране для приема карт «Мир» будут настроены в 1 квартале 2021 года.

Добавим, ранее НСПК (оператор национальной платежной системы «Мир») совместно с компанией PayXpert запустили пилотный проект по приему карт «Мир» в европейских странах.

Напомним, участниками платежной системы «Мир» являются 265 банков, которые принимают и обслуживают карты в сети своих устройств. Выпуск карты «Мир» реализован в 151 банке.