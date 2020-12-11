Внесудебное банкротство сработало только в четверти случаев. Остальным отказали из-за нарушений

Из всех поданных заявлений на внесудебное банкротство процедура началась только в каждом четвертом случае. У остальных — отказы из-за различных нарушений.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федресурс.

В МФЦ с заявлениями о внесудебном банкротстве в период с 1 сентября по 8 декабря всего обратилось 5313 человека. По 1387 заявлениям процедура начата, 3926 заявлений завернули. Одобренных решений 26%, отказов — 74%.

Постепенно доля отказов сокращается, например, в сентябре она составила 79%, в ноябре — 69%, рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Граждане начинают разбираться в требованиях к кандидатам на внесудебное освобождение от долгов, в том числе благодаря разъяснительной работе МФЦ, добавил он.

Отказы связаны с тем, что обращения подают люди, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства, объяснили «Известиям» в Минэкономразвития. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования. Пока больше всего заявлений приходит из Москвы и Санкт-Петербурга, добавили там.

Как всегда, толком гражданам не объяснили, как правильно.