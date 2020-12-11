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Локдаун из-за COVID-19 в России не планируют. Песков еще раз повторил

В Кремле по-прежнему не рассматривается ситуация с введением мер ограничений, как это было сделано весной.

Об этом рассказал Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет», — сказал он журналистам.

Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала все необходимые пояснения по этой теме накануне.

«Действительно, ковид добавил смертности — к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция», — сказал Песков.

По материалам «Интерфакс».

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