Банки получат доступ к анонимным данным кредитных историй

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) предоставит банкам доступ к анонимным данным кредитных историй граждан.

«Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в технологическом партнерстве с Microsoft разработало „Аналитическую песочницу“ — первый в России сервис, позволяющий банкам и другим кредитным организациям получить доступ к обезличенному массиву данных о кредитоспособности более 70 миллионов заемщиков-физлиц и более 2 миллионов заемщиков-юрлиц», — говорится в пресс-релизе ОКБ.

Сервис позволит финансовым организациям создавать собственные аналитические модели на основе массивов обезличенной информации, накопленной бюро, и интегрированных в нее данных системы СПАРК. Вся персональная или юридическая информация, по которой можно идентифицировать конкретного заемщика, заменена на D (идентификационный номер). Работать с этими данными кредиторы смогут при помощи языков для анализа данных Python, R, SQL или любого open source решения.

Сервис уже протестировали ВТБ, Газпромбанк и банк ДОМ.РФ.

По материалам ТАСС.